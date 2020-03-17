Malezya'daki Tebliğ Cemaati toplantısı, yüzlerce Koronavirüs vakasının kaynağı oldu

Tebliğ Cemaati'nin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir camide düzenlediği toplantının Güneydoğu Asya'da görülen yüzlerce yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının kaynağı olduğu belirlendi.

Eurnoews'in haberine göre; Malezya Sağlık Bakanlığı, şubat ayı sonunda Sri Petaling camisinde düzenlenen 4 günlük toplantıya katılan 34 yaşındaki Malezyalının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkenin Sağlık Bakanı, Malezya'da doğrulanan toplam 673 Koronavirüs vakasının üçte ikisinin 4 günlük toplantıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. Virüsün cami kompleksine ilk kim tarafından getirildiği bilinmiyor.

Tebliğ Cemaati, pazartesi günü tüm aktivitelerini durdurdu ancak Malezya'daki camide olanlar hakkında yorum yapmadı. Toplantının düzenlendiği camiyse salı günü ziyaretçilere kapılarını kapadı. Onlarca ziyaretçinin karantina altında tutulduğu belirtildi.

Tebliğ Cemaati'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya 16 bin kişinin katıldığı, bunlardan bin 500'ünün Malezya dışında başka bir ülkenin vatandaşı olduğu bildirildi.