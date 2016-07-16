"Malatya'daki askeri üs polis tarafından kuşatıldı; silah sesleri geliyor"

Darbe girişimine yönelik olarak Malatya’daki askeri üs polis tarafından kuşatıldı. Askeri üs etrafında TOMA’lar ve otobüslerle barikat kuran polis ekipleri kuşatmasını sürdürüyor. Askeri üssün içinden zaman zaman silah sesleri geldiği belirtildi.

CNN Türk'ün haberine göre, askeri üsteki polis kuşatmasının yanı sıra, halk il merkezinde Valilik önünde toplandı. Valilik önünde toplanan binlerce Malatyalı, sık sık darbeye karşı slogan attılar. Bir grup vatandaş ise Valilik önündeki İnönü heykelinin üzerine çıkarak darbe girişimini protesto etti.