Malatya'daki Alevi aileye saldırı olayında 58 sanığın ifadesi silinmiş!

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi'ne Sürgü Beldesi’nde geçen Ramazan ayında, Alevi bir aile ile davulcu arasındaki tartışmayla başlayıp toplumsal olaya dönüşen olaylarla ilgili davanın görülmesine başlandı. Ancak bir süre sonra sanıkların ifadelerinin katip tarafından yazıldığı bilgisayarda kayıtların silindiği ortaya çıktı.

Mikail Pelit'in DHA'da yer alan haberine göre; Doğanşehir Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada, 58 sanığın ifadelerinin bilgisayardan silindiği ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan kayıtların kasıtlı mı, sehven mi silindiğinin incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sürgü olaylarıyla ilgili ilk duruşma başladı

Geçen Ramazan ayında çıkan olaylar sonrası Doğanşehir Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede saldırıya uğrayan Alevi aile bireylerinin de aralarında bulunduğu toplam 58 sanık hakkında dava açıldı. İddianamenin kabul edilmesiyle davada sanıklar ilk kez bugün haki karşısına çıktı. Doğanşehir İlçe Adliyesi’nde görülen duruşmaya 52 sanık katılırken, iddianamenin okunmasıyla ifadelerin alınmasına başlandı. Duruşma sırasında zaman zaman da gerginlik yaşanırken, Alevi aileye linç girişinde bulundukları iddia edilen sakınlar iddiaları kabul etmedi. Bu sanıklar, sadece İstiklal Marşı’nın okunmasına katıldıklarını ve belirtilen ırkçı sloganları sadece duyduklarını ifade etti.

İfadeler silindi

Duruşmada öğlen arasına doğru gelinirken ilginç bir gelişme yaşandı. Sanıkların ifadelerinin katip tarafından yazıldığı bilgisayarda ifadelerin silindiği ortaya çıktı. Bu durum üzerine itirazda bulunan sanılardan Servet Evli ve avukatı Ali Hamamcı, kayıtların nasıl silindiğini araştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Meltem Caner ifadelerin yazıldığı bilgisayarın TÜBİTAK’a gönderilmesine ve UYAP üzerinden de bilgisayar kayıtlarının istenmesine karar verdi ve duruşmayı 21 Şubat tarihine erteledi. Alevi olan Evli Ailesi'nin avukatı Ali Hamamcı ise ifadelerin silinmesi olayına tepki göstererek, "Umarım sehven yapılmıştır" dedi. Hamamcı, yaşanan gelişmenin çok manidar olduğunu ifade ederek, aksini bile düşünmek istemediklerini söyledi. Duruşmayı yakından takip eden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kemal Bülbül ise "Akıllara ziyan bir duruşma" diyerek, ifadelerin silinmesini "Rezalet" olarak değerlendirdi. Bülbül, tüm bu yaşananların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaşandığını da hatırlattı.

Sanatçı Ferhat Tunç’tan Alevi aileye destek ziyareti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kendi duruşması için Malatya’ya gelen sanatçı Ferhat Tunç, duruşma sonrası Sürgü Beldesi’ne giderek Evli Ailesi'ni ziyaret etti. Tunç, Evli Ailesi'ne destek vererek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.