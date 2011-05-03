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Yaşam

MALATYA'DA KİTAP OKUMA REKORU KIRILACAK MALATYA (A.A)

03 Mayıs 2011 21:54

-MALATYA'DA KİTAP OKUMA REKORU KIRILACAK MALATYA (A.A) - 03.05.2011 - Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliği ile NT Kırtasiye Mağazaları koordinatörlüğünde kitap okuma rekoru kırılacak. Malatya Valisi Ulvi Saran, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl başlattıkları ve büyük başarı elde ettikleri ''Malatya Okuyor'' kampanyasından cesaret alarak, 12 Mayıs'ta İnönü Stadında kitap okuma rekor denemesi yapacaklarını söyledi. Aynı anda ve aynı yerde sesli kitap okuma rekor denemesine 25 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini dile getiren Saran, amaçlarının Türkiye'de kitap okuma alışkanlığına katkı sağlamak olduğunu kaydetti. 2009 yılında Mersin'de 15 bin 440 kişinin katılımıyla kırılan rekoru geride bırakmayı hedeflediklerini belirten Saran, Türkiye'nin okuma karnesinin iyi olmadığını, kitap okumanın gelişmiş ülkelerde hayat boyu süren bir alışkanlık olduğunu belirtti. Saran, ''Malatya'da geçen yıl başlattığımız 'Malatya Okuyor' kampanyası Türkiye'de kitap okuma kampanyaları arasında içeriği, sistematiği sürdürülebilir olmasıyla farklı özellikler kazanmıştır. Geçen yıl başlatmış olduğumuz kampanya, çok sayıda öğrencimizin severek kitap okumasını sağladı ve 4 ay içerisinde 80 bin öğrencinin 600 bin kitap okumasıyla sonuçlandı. Bu yıl kampanyamıza 100 binin üzerinde öğrenci katılacak''dedi. Bu etkinliğin Türkiye kamuoyuna yeteri kadar ulaşmasını sağlamak amacıyla kitap okuma rekor denemesi yapmaya karar verdiklerini ifade eden Saran, '' Valilik olarak bu kampanyanın sonuçlarını teyit ve tescil etmek için Guinness'e gerekli başvurularımızı yaptık. 12 Mayıs'ta aynı anda aynı yerde toplu olarak sesli kitap okuma rekor denemesini yapacağız''diye konuştu.

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