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Yaşam

Malatya'da işçi servisi devrildi; 3'ü ağır 24 yaralı

Minibüsteki yolcuların kayısı toplamak için Malatya'nın Kale ilçesine giden mevsimlik işçiler olduğunu belirtildi

23 Haziran 2016 15:34

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Adıyaman'dan Malatya istikametine giden minibüs, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi girişinde devrildi. Kazada, minibüsteki yolculardan aralarında çocuklarında bulunduğu 24'ü yaralandı.

Ambulanslarla Doğanşehir ve Malatya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Minibüsteki yolcuların kayısı toplamak için Malatya'nın Kale ilçesine giden mevsimlik işçiler olduğunu belirtildi.

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