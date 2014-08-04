Malatya'da enişte dehşeti, iki cinayet, bir intihar

Malatya’da bir süredir kayıp olan 21 yaşındaki Mehmet Karaman’ın cesedi, eniştesine ait evin bahçesinde su kuyusunda bulundu.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Karaman, 11 ay önce eniştesi Mehmet B. tarafından İstanbul’dan Malatya’ya götürüldü. Ancak daha sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Mehmet Karaman’ın bulunması için aile her yola başvurdu. Bir televizyon programına katılan Mehmet Karaman’ın ailesi, çocuklarının kaybolmasından damatları Mehmet B.’yi sorumlu tuttu. Ancak Mehmet B. bu iddiaları yalanlayarak, Mehmet Karaman’ın akıbetinden haberinin olmadığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mikail Pelit’in haberine göre, kayıp gencin aranmasına devam edilirken 30 Ocak 2014 tarihinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde işlenen bir cinayet ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Battalgazi’nin Şişman Mahallesinde 46 yaşındaki Recep Kala, bacanağı o Mehmet B. tarafından öldürüldü. Polis ekipleri bacanağını öldürdükten sonra tutuklanan Mehmet B.’nin aynı şekilde kayınbiraderi Mehmet Karaman’ı da öldürmüş olabileceği ihtimalini düşünerek soruşturmayı genişletti. Ankara’dan gelen özel ekip, kapsamlı bir soruşturma başlattı ve Recep Kala’nın öldürüldüğü alanda arama yaptı. Buradan sonuç alamayan özel ekip, daha sonra Mehmet B.’nin Malatya’da Hidayet Mahallesi’nde bulunan baba evini incelemeye aldı.

Burada eğitimli köpeklerle yapılan titiz aramada sonuca ulaşıldı ve evin bahçesinde bulunan su kuyusunda kayıp olarak aranan Mehmet Karaman’ın cesedine ulaşıldı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri itfaiye yardımı ile kuyudan Mehmet Karaman’ın cesedini çıkardı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede Mehmet Karaman’ın ellerinin arkadan kelepçelendiği, ağzının bağlandığı daha sonra ayaklarına da taş bağlanarak su kuyusuna atıldığı belirlendi. Yapılan incelemede cesedin kuyuya atıldıktan sonra üzerinin de kireçle doldurulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan kapsamlı incelemenin ardından ceset, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cinayetin zanlı Mehmet B. Tarafından işlendiği sanılıyor. Cinayet şüphelisi Mehmet B.’nin babasının da oğlunun bacanağı Recep Kala’yı öldürmesinin ardından Battalgazi ilçesinde av tüfeği ile intihar ettiği öğrenildi.