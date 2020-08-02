Malatya Valisi'nin açıkladığı yeni vaka sayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın tablosu çelişti

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte Koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, ''Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var'' dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayınlanan Koronavirüs verilerinde ise Malatya’nın da dahil olduğu bölgede son 4 günde en fazla 45 vaka sayısı bildirdi.

TIKLAYIN - Malatya Valisi Baruş: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor

Malatya Valisi Baruş, kentte artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, son 4 gündür günlük 100’lü rakamların aşıldığını belirtti. Baruş, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı Koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri ise Malatya'nın da dahil olduğu Ortadoğu Anadolu bölgesinde en fazla 45 vaka bildirdi.

Bakanlığın açıkladığı Koronavirüs raporunda 29 Temmuz ve 30 Temmuz Ağustos'ta açıkladığı veriler şöyle: