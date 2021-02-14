Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi, 3 kişinin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit olan 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Baruş, "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur" ifadesini kullandı.

Baruş'un açıkladığı isimler şöyle:

"13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

28 Temmuz 2015'te Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak

18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er veTunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı

24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse

Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca"

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