Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlenen 5. Malatya Uluslararası Film Festivali, dünya çapında bir yıldızı ağırladı.

Tess ve Paris Teksas filmlerinin unutulmaz oyuncusu Nastassja Kinski, festival onur konuğu olarak Malatyalılarla buluştu. 12 yaşında sinema kariyerine başlayan ve 70’in üzerinde filme imza atan ünlü yıldız, düzenlenen basın toplantısına Türk sinemasının 100. Yılını kutlayarak başladı.

Türk sinemasını çok iyi tanımadığını belirten Kinski, Kelebeğin Rüyası’nı izlediğini ve etkilendiğini söyledi. Teklif gelmesi halinde Türk bir yönetmenle de çalışabileceğini ifade eden ünlü oyuncu 80’li yıllardan sonra kariyerindeki düşüş ile ilgili “Hayat asla aynı şartlarda devam etmiyor” dedi. "İşini hala çok sevdiğini" de söyleyen Kinski, "önümüzdeki dönemde birinde yönetmen, diğerinde oyuncu olarak iki projesi olduğunu" sözlerine ekledi.

Türkiye’yeyle ilgili çok bir şey bilmediğini ifade eden Nastassja Kinski, İstanbul’a her geldiğinde camilerin kendini büyülediğini dile getirdi ve Malatya’nın da tarihi camilerini görmeyi çok arzu ettiğini söyledi.

Nastassja Kinski, 27 Kasım akşamı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Festival kapanış ve ödül töreninde onur ödülünü aldıktan sonra Malatya’ya veda edecek.

Yarışmacı filmler jüri karşısında!

Ulusal Uzun Metraj Yarışmacı filmlerinden “Netekim Karakolu”, Uluslararası Uzun Metraj Yarışmacı filmlerinden “Hasan’ın Yolu” Malatyalı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez yarışan belgesel sinema kategorisinde ise “Nail V.” ve“Zülfü Livanevi: Doğu ile Batı Arasında Bir Ses” belgeselleri jüri karşısına çıktı.

Festivalde yarışmacı olan kısa filmlerin gösterimleri ise bugün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. Kısa film gösterimleri yarın da devam edecek.

'Tüketim kültürü bizi sabırsızlaştırdı'

Öğrencilerle sinemayı buluşturmaya devam eden festival, etkinliklerine de devam ediyor. Öğrencilerin katılımının yoğun olduğu Serdar Akbıyık ve Alper Turgut’un “Sinema Atölyesi”nde tüketim kültürüyle birlikte sabretmekten uzak bir hal alındığı, bu durumun sinema perdelerine de yansıdığı belirtildi.

Alper Turgut “Biz gişe filmi ve sanat filmini harmanlayıp bir film nasıl çıkarabiliriz onun derdindeyiz. İnsanlar artık uzun şeyleri izlemiyorlar. 5 dakikalık videolara bile zamanımız yok. Saniyelik videolar daha çok tercih ediliyor. Hayatın içinden olan şeyleri görmek insanları rahatsız ediyor. Her şey sansürleniyor. Belli bir kalıba koyarak bazı güçler istedikleri şekilde yönlendiriyor" dedi.

Serdar Akbıyık ise sinema eleştirmenliği hakkında tavsiyelerde bulundu. "Bir eleştiri yazacaksanız bence ilk önce o filmin teknik açıdan kusurlarını bulunuz. Daha sonra filmin konusuna geçin.” dedi.