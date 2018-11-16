Malatya Kristal Kayısı Ödülleri sahiplerini buldu

8. Malatya Film Festivali'nde Kristal Kayısı Ödülleri sahiplerini buldu. Ognjen Glavonic'in The Load (Yük) filmi Uluslararası Yarışma'da, Mahmut Fazıl Coşkun'un filmi Anons ise Ulusal Yarışma'da "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Festivalde Aydede filmindeki rolüyle Ezgi Mola “En İyi Kadın Oyuncu” seçilirken, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ise Güvercinfilmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve Halef filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması’nın “En İyi Film” ödülü, yönetmenliğini Maxim Elagin’in yaptığı The Teacher filmine verildi.

Ulusal Kısa Metraj Yarışması Ödülleri

Ulusal Kısa Metraj yarışmasında ödül alanlar şöyle sıralandı:

En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Murat Çetinkaya’nın Sonsuz filmi aldı. En İyi 2’nci Kısa Film Ödülü’nü Kimse Elimi Tutmasın filminin yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3’üncü Kısa Film Ödülü’nü Pantolon filminin yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü’nü ise Her Şey Yolunda filminin yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı.

Uluslararası Yarışma’nın en iyi filmi: The Load (Yük)

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Film Ödülü Ognjen Glavonic’in yönettiği The Load (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Uluslararası Yarışma Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise Julia Achilli tarafından Aga adlı filme verildi.

Ulusal Yarışma’nın en iyi filmi: Anons

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın En İyi Film Ödülü’ne Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ‘Anons’ filmi layık görüldü. Film ekibi, ödülünü Malatya Valisi Aydın Baruş’un elinden aldı.

‘Aydede' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

'Ulusal Uzun Metraj Yarışma Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Banu Sıvacı'nın yönettiği 'Güvercin' filmi oldu. Sıvacı, ödülünü Prof. Dr. Ulvi Saran'dan aldı.

'En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü'ne 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü. Ödül, Jüri Başkanı Reis Çelik tarafından verildi.

'Aydede' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Banu Fotocan ise ödülünü tüm sokak hayvanları için almak istediğini söyledi. 'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü' ise 'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'in oldu. Öner'e ödülünü Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi.

'Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü', 'Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'ın oldu. Ödülü, Atalay Taşdiken verdi.

'En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü'nü ise 'Anons' filmi ile Krumm Rodrigues aldı. Ödülü Gökhan Tiryaki verdi.

Ödül gecesinde SİYAD Ödülü'nün sahibi 'Sıra dışı bir olayı günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle, özgün bir sinema diliyle anlattığı için' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi oldu.

Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü ise Mustafa Karadeniz'in yönettiği 'Çınar' filminin oldu. Ödülü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Festival Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Festival Direktörü Suat Köçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali, katılan ve ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından görkemli bir törenle sona erdi. (DHA)