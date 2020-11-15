Malatya Film Festivali, "cinsiyetsiz ödül" kararının ardından iptal edildi!

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10. Malatya Uluslararası Film Festivali, yönetimin "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri yerine “cinsiyetsizlik” odaklı, “En İyi Oyuncu” ödülünün verileceğini açıklamasının ardından iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin iptal açıklamasında, "Bu süreçte, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür" denilirken,, Koronavirüs salgını da gerekçe gösterildi.

Cumartesi günü Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetimi’nin, Berlin Film Festivali (BERLINALE)’nden etkilenerek; “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödülleri yerine, “cinsiyetsizlik” odaklı, “En İyi Oyuncu” ödülünün verileceğini açıklaması, sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

1-5 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi planlanan festivali düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yürütülen tartışma ve tepkiler üzerine, “cinsiyetsiz ödül” eksenli bültenin kendilerine ait olmadığını savundu. Açıklamada, "Söz konusu bültende geçen cinsiyetsizlik ibaresi, büyün dünyayı ve geleceğimizi tehdit eden, değerlerimizle bağdaşmayan bir yaklaşımın tezahürü olup bu konuda büyükşehir belediyemiz de büyük hassasiyet sahibidir. Film Festivali Komitesi tarafından metni kaleme alan ve böylesine yanlış bir algıya sebebiyet veren söz konusu talihsiz açıklama hakkında, ilgililerin bahsi geçen söylemle ilgili ne kastettiğinin sorgulanması hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır" denildi.

Sosyal medyada eleştirilerin artmasının ardından festival, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Koronavirüs salgınının da gerekçe gösterildiği açıklamada, "Bu gelişmeler müvacehesinde yapılan değerlendirme neticesinde, iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.