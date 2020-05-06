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Koronavirüs

Malatya'da Koronavirüs şüphelisi test sonucu almadan hastaneden kaçtı

A.K., eşiyle birlikte yeniden hastaneye götürüldü

06 Mayıs 2020 13:38

Malatya’da yeni tip Koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. A.K. evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesi’nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi Koronavirüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Koronavirüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri A.K.'nın evde olduğunu belirleyince, sağlık görevlileri Koronavirüs şüphelisi ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. A.K.'nın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, Koronavirüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

 

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