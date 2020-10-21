Mal varlığına el konulmasına karar verilen Can Dündar’ın itirazına ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Milliyet gazetesi yazarı, gazeteci Can Dündar’ın Ankara, İstanbul ve Muğla’da bulunan taşınmazlarına el konulmasına hükmetti. Mahkeme, malların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi.
Kararda ayrıca banka hesaplarının tespit edilerek el konulmak sürecinin başlatılması istenildi.
Mahkeme, 17 Eylül’de Can Dündar’ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetmişti.
Can Dündar’ın mahkemenin yaptığı çağrıya rağmen herhangi bir adliye ve kolluk kuvvetine gitmediği belirtilen kararda daha önce alınan karara göre de “kaçak” sayılacağına dair kararın Milliyet gazetesinde yayımlandığı ifade edildi.
Alınan bu karar Dündar’ın avukatı tarafından üst mahkemeye taşındı. İtirazı değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.
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Ne olmuştu?
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına gerekçe gösterilen haber, gazetede 29 Mayıs 2015 günü "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla yayımlandı.
Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği iddia ediliyor, kanıt olarak da savcılık dosyasından alındığını belirtilen görüntüler veriliyordu. Daha sonra yasaklanan bu görüntülerde, ilaç kutularının altından çıkan havan topu mermileri ve diğer mühimmat görülüyordu.
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