Makyaj hayat kurtarır

Düzenli makyaj yapmanın kadınlarda denge ve koordinasyonu geliştirmeye yardım ettiği belirlendi.



Daily Mail'in haberine göre, Fransa'daki St. Etienne Üniversitesinin araştırmasında, makyajın özellikle yaşlı kadınlarda dengeyi sağlamaya yardımcı olarak, ciddi kırık ve yaralanmalara yol açan düşmeleri engellemede rol oynayabildiği belirtildi.



Araştırmaya göre, ruj, rimel, allık sürerken yapılan hareketler, bir nevi esneme ve uzatma egzersizleri yerine geçiyor ve bu da dengeyle koordinasyonu geliştiriyor.



65-85 yaş arası kadınlar arasında yapılan araştırmada, kadınların yerçekim merkezini ölçmek için özel bir ayakkabı tabanı ile duruşlarını izlemek için özel bir kemer kullanıldı.



Araştırma sonucunda, her gün makyaj yapan kadınların denge ve duruşlarının daha iyi olduğu, daha az düşme tehlikesi geçirdikleri görüldü. Araştırma başkanı Dr. Patricia Pineau, "Bu kadınlar dik duruyorlar ve daha az düşüyorlar" dedi.



Daha önce yapılan bir araştırma da küçük yoga hareketlerinin yaşlılarda düşme riskini azalttığı saptanmıştı.



Kalça kemiklerini kıran yaşlıların bir yıl içinde ölme olasılıklarının yüzde 20 ve 75 yaş üzerindekilerin önde gelen ölüm nedenlerinden birinin düşme olduğu belirtiliyor.



(AA)

