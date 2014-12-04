Makul şüphe işbaşı yaptı: Denizli'de toplantı bildirilerine el konuldu

Denizli'de 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebi üzerine pazar günü Denizli'de yapılacak Birleşik Haziran Hareketi'nin toplantısını duyuran bildiriler hakkında, suç delili olduğu gerekçesiyle 'el koyma' ve 'toplatma' kararı verdi.

Denizli'de 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda yapılacak Birleşik Haziran Hareketi'nin forumu için Candoğan Parkı önünde dünden itibaren dağıtılmaya başlanan bildiri hakkında mahkeme, el koyma ve toplatılma kararı verdi.



DHA'nın haberine göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun talebini değerlendiren 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, bildirinin 'suçun işlendiği hakkında makul şüphe olduğu' ve 'delil niteliği taşıdığı' gerekçesiyle el konulmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Kararda, bir sayfadan oluşan renkli, künye bilgileri bulunmayan broşür şeklinde basılmış benzer nitelikteki yayına ilişkin daha önce Adana 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin el koyma ve toplatma kararı olduğunun da dikkate alındığı vurgulandı.



Broşürde yer alan hükümeti eleştiren ifadelere de yer verilerek CMK 127'nci madde ve Anayasa 'nın 22, 26 ve 28. maddeleri gereğinde el konulmasına ve toplatılmasına karar verildiği belirtildi. Kararın ardından dağıtılan broşürler toplatılmaya başlandı.

Birleşik Haziran Hareketi Denizli Meclisi: Boyun eğmeyeceğiz

Karara, Birleşik Haziran Hareketi Denizli Meclisi, tepki gösterdi. Meclis, Güvenlik Yasası yürürlüğe girmeden uygulamasının başlatıldığını belirterek, AKP 'nin her geçen gün artarak devam eden baskısına boyun eğmeyeceklerini belirtti.

ÖDP İl Başkanı Orhun Çoban da, yaptığı açıklamada uygulamayı eleştirerek, Birleşik Haziran Hareketi'nden korkanlara, solun birleşmesini istemeyenlere inat Haziran'ı büyüterek sokaklarda isyan olacaklarını belirtti.