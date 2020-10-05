Maksimum alarm seviyesi: Paris'te barlar iki haftalığına kapanıyor

Yapılan açıklamada, mümkün olan iş yerlerinde evden çalışmaya geçişmesi ve üniversite sınıflarında 'yarıdan daha fazla doluluk' olmaması gerektiği belirtildi. Şehirde barların iki hafta süreyle kapalı kalması ve restoranlarda yeni hijyen önlemleri uygulanmasına karar verildi.

"Maksimum alarm seviyesi" neye göre belirlenir?

Fransa'da bir şehirde maksimum alarm önlemleri uygulanması için, vaka oranının yaşlılarda 100 binde 100, genel toplumda 100 binde 250'den fazla olması gerekiyor. Şehirdeki yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 30'u aşması gerekiyor.