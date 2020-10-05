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Koronavirüs

Maksimum alarm seviyesi: Paris'te barlar iki haftalığına kapanıyor

05 Ekim 2020 13:27

Fransa’nın başkenti Paris’te Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının ardından “maksimum alarm” seviyesine geçildi. Alınan yeni önlemler kapsamında şehirdeki barların iki hafta süreyle kapalı kalmasına, restoranlarda da yeni hijyen önlemleri alınmasına karar verildi. 

Fransa Başbakanlığı, Paris'te bir şehirde Koronavirüs seviyesinin 'maksimum alarm seviyesinde' olmasına neden olacak 3 kriterin de aşıldığını açıkladı. Bu kapsamda kriterlerde düzelme görülene kadar önlemlerin sıkılaştırılmasına karar verildi. 

 

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