Makedonya'da, Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu hizmete açılldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)'nin iş birliğiyle Makedonya'nın Gostivar kentine bağlı Banitsa'da inşa edilen ve bin 200 öğrencinin eğitim göreceği Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu hizmete açıldı.

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrine bağlı Yukarı Banitsa köyünde, TİKA ile TDBB katkılarıyla inşa edilen Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu hizmete girdi.

Balkanlar'ın en büyük Türk okulu olduğunu ifade edilen binanın açılış törenine, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Görol Sökmensüer, TDBB Kurucu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Kenan Hasip, TİKA Makedonya Koordinatörü Mahmut Çevik, İstanbul'un Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Gostivar Belediye Başkanı Rufi Osmani, çok sayıda yerel kurum temsilcisi ile öğrenciler ve yöre halkı katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, okul müdürü Oktay Nuredin, inşa edilen bu okulun bin 200 öğrencisiyle Balkanlar'daki en büyük Türk okulu olduğunu ifade etti.

TİKA Başkanı Serdar Çam törende yaptığı konuşmada, "Bu proje Türkiye'nin, Türk halkının sevgisini ve saygısını yansıttığını düşünüyoruz. Aynı şekilde dost ve kardeş Makedonya devletinin yükünü biraz olsun alabilmişsek onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim kültürümüzde annenin, babanın bir de yaşa bakılmaksızın öğretmenin eli öpülür. Biz binayı yaptık. Bundan sonra esas görev eli öpülesi öğretmenlere düşüyor" şeklinde konuştu.