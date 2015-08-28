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Dünya

Makedonya sınırındaki Müslüman göçmenler, 'Kızıl Haç'ın yardımını kabul etmedi

Göçmenler, yardım paketlerini üzerinde 'haç' bulunduğu gerekçesiyle reddetti

28 Ağustos 2015 20:44

Yunanistan-Makedonya sınırında bekleyen Ortadoğulu mülteciler, Kızılhaç'ın yardım paketlerini "üzerinde haç işareti olduğu gerekçesiyle" geri çevirdi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Yunanistan-Makedonya sınırında zor şartlar altında bekleyen binlerce Ortadoğulu mülteci , üzerinde haç işareti olduğu gerekçesiyle uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç'ın yardım paketlerini geri çevirdi. 

 

Sınırda Makedonya polisinin göçmenlere Kızılhaç'ın yardım paketlerini dağıtması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Görüntülerde tel örgülerin arkasında bekleyen göçmeler, polisin dağıtmak istediği paketleri protesto ediyor. Polis, göçmenlerin tepkisi üzerine yardım paketlerini geri götürüyor. 

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