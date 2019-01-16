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Politika

Makedonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı

16 Ocak 2019 19:17

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov\'un yarın Türkiye\'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov\'un, 17 Ocak 2019 tarihinde Türkiye\'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, \"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Makedonya arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak. Ayrıca \'isim\' sorununun çözümü sürecine dair müteakip aşamalar ile bölgesel ve çok taraflı güncel konular ele alınacak\" denildi.

 

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