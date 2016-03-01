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Sağlık

Makarna ve lifli gıda felçten koruyor

Türkiye'de, her yıl yaklaşık 200 bin kişi felç geçiriyor

01 Mart 2016 12:00

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi felç geçiriyor. Buna bağlı olarak felç kalma oranı oldukça yüksekken kişilerin yaklaşık yüzde 15’i hayatını kaybediyor. İngilz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir makalade felçten korunmanın en önemli yollarından birisinin antioksidan zengini besinlerin tüketilmesi olduğu belirtildi. Makaleyi kaleme alan uzmanlar bol bol makarna ve lifli gıda tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Vatan'da yer alan habere göre; felç, ölüm sıralamasında üçüncü en büyük risk. Ailenizde inme riski varsa kişinin kendisinde de bu risk artmış demektir. Geçici beyin damar tıkanıklığı iyi tanınmalı. Eğer hastada kısmi felci taklit eden, 24 saatten kısa süren bir atak geçirmişse, bu hasta yüksek ihtimalle normal kişiye göre, on kat daha yüksek bir risklidir, tedbir alınmadığı takdirde 5 yıl içerisinde bir inme geçirecektir.
 
İngilz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir makalade felçten korunmanın en önemli yollarından birisinin antioksidan zengini besinlerin tüketilmesi olduğu belirtildi. Makaleyi kaleme alan uzmanlar bol bol sebze tüketilmesini uyarısında bulunuyor. İşte felçten korunmak için yapılması gerekenler:
 
- Turunçgiller tüketilmeli
 
- Günde 7-8 saat uyunmalı
 
- Düzenli olarak sebze tüketilmeli
 
- Lifli gıdalar tüketilmeli
 
- Düzenli olarak kahve içilmeli
 
- Makarna tüketilmeli
 
(Uzmanlar bir tabak makarnanın 20 ünite antioksidan içerdiğini belirtiyor)

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