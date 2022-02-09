MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Tansu Çiller iddiaları doğru

MAK Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak eski DYP'li milletvekilleriyle görüştüğünü belirterek, "Bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi'nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler" dedi.

Çiller, "Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok" demişti.

Gündemi değerlendiren Kulat, her yaştan, her siyasi tercihteki seçmenin, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları konusunda benzer tepkiyi verdiğini belirterek, “İnsanlar tam bir çaresizlik hali yaşıyorlar, derdini anlatacak, çözecek kimse yok” diye konuştu. Kulat, yaşananlar için, “Türkiye'de elektrik, doğalgaz zamları, akaryakıt fiyatları ve başka zamlar konusunda insanlar gerçekten tam bir çaresizlik hali yaşıyorlar, ‘Derdini Marko Paşa'ya anlat’ günleri diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Kulat, sözcü yazarı Ruhat Mengi'nün sorularını yanıtladı.

“Böyle devam ederse, iktidar partisi 3 ay sonra birinciliğini kaybeder”

“Toplumun yüzde 90'ı infial halinde. Bu yüzde 90'lık kesimin içinde CHP'li de, İYİ Partili de, Milliyetçi Hareket Partililer de, AK Partili, HDP'li ve diğer partililer de var” diyen Kulat, çeşitli illerde vatandaşların gelen zamları protesto etmesini hatırlatarak, “Bu şekilde devam ederse 3 ay sonra Türkiye siyaseti başka bir yere doğru evrilir ve iktidar partisi birinci parti olma özelliğini yitirir, büyük oy kaybına uğrar. AK Parti'nin ilk yıllarında insanlara ‘kime oy vereceksiniz’ diye sorduğumuzda ‘ampule basacağım’ derlerdi, şimdi elektrik faturasını gösteriyorlar” öngörüsünde bulundu.

“Millet İttifakı yüzde 46-47 bandında, Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında”

Kulat seçim anketlerindeki son durumu da şöyle aktardı:

“AK Parti 10-12 puan kaybetmiş durumda. Bu kaybettiği 10-12 puanlık oyun yaklaşık yarısı İYİ Parti'ye gitmiş görünüyor. İYİ Parti, gittikçe merkez sağa yerleşti. Geri kalan 5 puanlık bir oy da DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasında paylaşılmış durumda. Bu arada MHP yüzde 11.5'luk bir oy oranından yüzde 7 puanlara inmiş durumda, ondan da birazını İYİ Parti, birazını da yine bu partiler veya yeni kurulan başka partiler alıyorlar. Dolayısıyla artık AK Parti ve MHP'nin toplamı yüzde 40 bandının altında, üstüne BBP'yi bile ekleseniz bu oran değişmiyor.”

Millet İttifakı için kilit seçmenin HDP olduğunu ifade eden Kulat, “Önemli olan 50+1'i bulabilmeniz, cumhurbaşkanlığını almak asıl mesele” dedi.

“Tansu Çiller iddiaları doğru”

“Son yıllarda Türkiye'de Atatürk'e karşı büyük bir ilgi var, daha önce var olandan daha fazla var, son dönemlerde özellikle genç seçmenlerde ‘Türkiye'nin kötü idare edilişiyle sığınak nokta olarak Atatürk'ü görme algısı’ son derece yüksek” diyen Kulat, öte yandan parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller ile ilgili de görüşlerini aktardı; “Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi'nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler. Hatta bunun için il-ilçe teşkilatlarını kurma konusunda gayretleri olduğunu da söylediler. Bazı yerlerde bu konuda gayri resmi olarak şimdilik il-ilçe örgütleri olacak kişileri tespit ettiklerini, Türkiye genelinde sahada çalışmalar yapan eski milletvekilleri olduğunu bizzat bana anlatan birden fazla eski milletvekili oldu.”