Mail hesabı hacklenen Bedirhan Gökçe'den 'FETÖ' açıklaması

Atalay Demirci'nin FETÖ ile bağlantısını ortaya çıkaran hacker grubu Ay Yıldız Tim, yayımladıkları bir mail ile radyocu Bedirhan Gökçe'nin de FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Ancak Gökçe, kendisine yönelik iddiaları yalanladı.

Bir radyoda hafta içi her gece program sunan şair Bedirhan Gökçe'nin, Fethullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal'a gönderdiği iddia edilen bir mail yayımlandı.

Hacker grubu, "Tazyiki artırdılar benimle ilgili sadece dua, sizden ve büyüğümüzden sonra uzun yazarım. Allah mahcup etmesin" denilerek dua istenen maili deşifre etti.



Doktorun ise bu maile "Tazyiki artırmışlar dua bekliyorlarmış. Hizmetlerini arzediyormuşlar efendim" yazılı kağıdı dua kutusuna attığını gösteren bir cevap verdiği öne sürüldü.

"Mailler bana ait değil"

İddialara ilişkin bir açıklama yapan Bedirhan Gökçe, "FETÖ'cülerin ısrarla istemelerine rağmen kitaplarını onların yayınevilerine bastırmadığını" belirtti. Gökçe, "Bu iş aydınlanana ve gerçekler ortaya çıkana kadar radyoda yayın yapmayacağımı da sevenlerime üzülerek bildirir duayı da sadece onlardan beklerim" ifadelerini kullandı.

Bedihan Gökçe'nin yazılı açıklaması şöyle: