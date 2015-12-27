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Yaşam

Mahsur kaldığı kuyudan dört gün sonra sağ çıktı

Bahçesindeki kuyuyu genişletmeye çalışırken toprak kayması sonucu mahsur kalmıştı

27 Aralık 2015 18:21

Evinin bahçesinin kuyusunu genişletmeye çalışırken meydana gelen toprak kayması sebebiyle kuyuda mahsur kalan 37 yaşındaki Beytullah Karakaş, ekiplerin 4 günlük çalışmasıyla bugün sağ kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan Karakaş, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hürriyet’ten Mehmet Candan’ın haberine göre Beytullah Karakaş, geçen perşembe günü Basmane Semti 961 Sokak’taki 64 numaralı evin bahçesinde bulunan 18 metre derinliğindeki kuyuyu genişletmek için içine girdi. Çalışma sırasında kuyuda toprak kayması meydana geldi.

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç girişinin olmadığı sokaktaki kuyuda meydana gelen toprak kayması nedeniyle iş makineleri kurtarma çalışmalarında kullanılamadı. Bunun üzerine UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

 

Ekipler zamanla yarıştı

 

Yeni bir toprak kaymasını engellemek için ekipler kerestelerden iskele inşa etti. Karakaş’ın vücudunun büyük bölümünü örten toprak ve taş parçaları, ekiplerin titiz çalışmasıyla üst kısma çıkartılmaya başlandı. Yoğun çalışmalarla ulaşılan Karakaş’ın hayatta olduğu tespit edilince sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Beline kadar toprağa gömülü olan Karakaş’a serum bağlı olduğu ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Vücudunu saran toprak ve taşların temizlenmesi ardından Beytullah Karakaş’ın kuyudan çıkartıldı.

 

Hastaneye kaldırıldı

 

37 yaşındaki Beytullah Karakaş, ekiplerin 4 günlük çalışmasıyla bugün sağ kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan Karakaş, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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