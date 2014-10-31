'Mahsur kalan işçilere ulaşmak 6 ay sürebilir'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, Karaman'ın Ermenek İlçesi'ndeki su basan maden ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşma çalışmalarının 6 ay sürebileceğini söyledi.



Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde Has Şekerler Madencilik şirketine ait su basan kömür ocağında kurtarma çalışmaları sürüyor. ÇOMÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, konuyla ilgili üniversitenin televizyonunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'İşçilerimize ulaşım 6 aydan fazla sürer'

İşçilere ulaşmanın 6 ayı aşabileceğini belirten Doç. Dr. Karaca, şunları söyledi: "Ermenek'teki kömür madeniyle ilgili şu anda iki teori üzerinde tartışmalar yapılıyor. Bir tanesi; üst kotlarda bulunan daha önceden üretim yapmış bir kömür ocağının suyla dolup bunun altta şuanda mahsur kalan işçilerimizin bulunduğu ocağı su basması.



Diğeri ise yer üstündeki bir baraj veya bir gölün yer altından dalıp ocağı basması şeklinde iki teori üzerinde duruluyor. Kanaatim o ki yer altındaki su dolaşımı bu ocağı bastı. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi 12 bin tonluk su miktarı ve suyun yükselmesi. Mevcut ocağın üretim noktalarından gelen toz ve çamurların suyla kavuşması sonunda balçığa dönüşmesi tahkimatı bozduğunu düşünüyoruz.



Aksi halde yukarıdaki ocaktan bir su kanalından, büyük bir tünelden bunların hepsinin boşalıp çamurunun üstteki tahkimatı aşarak gelmesi söz konusu değil. Kurtarma ya da problemlerin başında göz ardı edilen en önemli sorun kanaatimce, buradaki balçık su, üst tarafta boşaltılsa dahi orada kalacaktır. Su tahkimata büyük bir zarar vermiş durumda. Burada mahsur kalan işçilerimize ulaşım belki 6 aylık bir zaman alacak. Belki daha fazla. Umarım daha kısa sürede biz bu işçilerimize ulaşabiliriz."