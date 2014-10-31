T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Mahsur kalan işçilere ulaşmak 6 ay sürebilir'

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, Karaman'da maden altında bulunan işçilere ulaşmanın kısa sürede olmayacağını söyledi

31 Ekim 2014 19:40

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, Karaman'ın Ermenek İlçesi'ndeki su basan maden ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşma çalışmalarının 6 ay sürebileceğini söyledi.

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde Has Şekerler Madencilik şirketine ait su basan kömür ocağında kurtarma çalışmaları sürüyor. ÇOMÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Karaca, konuyla ilgili üniversitenin televizyonunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

 

'İşçilerimize ulaşım 6 aydan fazla sürer'

 

İşçilere ulaşmanın 6 ayı aşabileceğini belirten Doç. Dr. Karaca, şunları söyledi: "Ermenek'teki kömür madeniyle ilgili şu anda iki teori üzerinde tartışmalar yapılıyor. Bir tanesi; üst kotlarda bulunan daha önceden üretim yapmış bir kömür ocağının suyla dolup bunun altta şuanda mahsur kalan işçilerimizin bulunduğu ocağı su basması.


Diğeri ise yer üstündeki bir baraj veya bir gölün yer altından dalıp ocağı basması şeklinde iki teori üzerinde duruluyor. Kanaatim o ki yer altındaki su dolaşımı bu ocağı bastı. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi 12 bin tonluk su miktarı ve suyun yükselmesi. Mevcut ocağın üretim noktalarından gelen toz ve çamurların suyla kavuşması sonunda balçığa dönüşmesi tahkimatı bozduğunu düşünüyoruz.

Aksi halde yukarıdaki ocaktan bir su kanalından, büyük bir tünelden bunların hepsinin boşalıp çamurunun üstteki tahkimatı aşarak gelmesi söz konusu değil. Kurtarma ya da problemlerin başında göz ardı edilen en önemli sorun kanaatimce, buradaki balçık su, üst tarafta boşaltılsa dahi orada kalacaktır. Su tahkimata büyük bir zarar vermiş durumda. Burada mahsur kalan işçilerimize ulaşım belki 6 aylık bir zaman alacak. Belki daha fazla. Umarım daha kısa sürede biz bu işçilerimize ulaşabiliriz."

ETİKETLER

zeki karacamaden mühendisikaramanermenekişçimahsur

İlgili Haberler

Karaman'da maden ocağında su baskını; 18 işçi mahsur!

Yaklaşık 10 bin metreküp suyun dolduğu madende kurtarma çalışmaları gece boyunca sürecek

O madendeki işçiler 3 aydır maaş almıyordu, 2 asgari ücretten biri geri isteniyordu

Maden işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e aynı maaş sıkıntısını aktardı

Madende mahsur kalan işçinin annesi: Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?

Ermenek'teki madende mahsur kalan Tezcan Gökçe'nin annesi, oğluna işi bırakmasını söylemiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24