'Mahsun'la gurur duydum'

Bade İşçil’i 11 yıl önce Mahsun Kırmızıgül’ün sevgilisi olarak tanıdık. 7 yıl süren Mahsun- Bade aşkı biterken, bu aşktan geriye, “Mahsun’dan sonra lahmacun yemiyorum. Ben sadece çatal-bıçakla yemek yerim” gibi açıklamalar kaldı. Bade İşçil o günden sonra hiç konuşmadı. Dizilerde oynayıp, program sunmasına rağmen ortalarda görünmedi. Ekranlara ‘Ezel’ dizisiyle dönen İşçil, şimdiye kadar yaptığı röportajlarda o kadar çok yanlış anlaşılmış ki, artık konuşmaktan korkuyor. “Güzelliğim lanetim” oldu diyen genç oyuncu, günde üç saat spor yaparak sağlıklı biri olmaya çalışıyor. Haber Türk İşçil’le ‘Ezel’i konuştu.Oyunculuk, yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun beni içine çektiği bir yol. Bana “Sende ekran ışığı görüyorum” dedi ve kendimi bir anda sette buldum. Ruhumda oyunculuk olduğunu düşünüyorum.Kriz tekstil sektörünü vurduğundan dolayımaalesef yüzümü oyunculuğa döndüm. Her ikisinde de başarılı olabilirim. Ama birinin getirdiği şöhretle diğerini pazarlayamam. Bunu kimse yemez.Bu teklif geçen yıl geldi. Senaryoyu gözlerim dolarak okudum. İçimden, “Yeter ki bu dizide yer alayım, başka hiçbir şey yapmayayım” diye geçirdim.Ezel’den çok etkilendim. Şebnem karakterini de sevdim. Şebnem, ışıltılı hayatı seven; güçlü insanlarla olmayı seçen bir kadın. İlerleyen bölümlerde Şebnem’in neden Ezel’le olduğunu da göreceğiz. Aslında birbirimize çok benzemiyoruz, ama onun yaşadıklarını anlayabiliyorum.Provalarda çok heyecanlıysam Kenan Bey “Kasılma, rahat ol. Bence şöyle yapsan daha iyi olur” diyor.Evet, sonuçta benden büyük biri. Zaten ben onun yanında çok tecrübesizim. Settekilerin küçük kardeşi gibiyim. Kenan Bey oyunculuğa gönül vermiş ve işini adabıyla yapan biri. Onu ayakta alkışlıyorum. Bence Cansu Hanım da çok başarılı.Öyle bir iddiam yok. İsteyen bana, ‘Şebnem’, ‘Ezel’ ya da ‘Mahsun’un eski sevgilisi’ diyebilir. Ben sunucu, oyuncu, modacı Bade İşçil olarak anılmak isterim. Demiyorlarsa da kafama takmam.Tartışmaya girmem, hep alttan alırım. Kimseye beddua etmem. Bazen Allah’a “Lütfen biraz kötü biri olayım, içimde azıcık hainlik olsun” diye dua ediyorum.Sanatımı icra etmek ve sevdiğim adamla evlenip, çocuklarıma bakmak istiyorum.Bir defa. O nedenle gözümarkada gitmeyeceğim.Ben aşkı ‘heyecan’ olarak tanımlıyorum. Yemek yememeğe, su içememeye varım. Yeter ki âşık olayım.Her akşam anne ve babanın sofraya oturduğu, çocuklarıyla ilgilendiği bir evlilik yapmak istiyorum. Bunu sağlayabilmem için oyunculuktan vazgeçmem gerekiyorsa bırakabilirim. Eşim izin verirse bu işi yaparım.Her türlü güçlü olması gerekiyor. İçinden “Bade benden daha üstün” ezikliğini yaşamasını istemem. Kadın da güçlü olmalı, ama ilişkinin güç yarışına dönmemesi gerekiyor.Benimle röportaj yapılıyor ama hep Mahsun’u konuşmak istiyorlar. Her fırsat verildiğinde eski ilişkisinden bahseden kız durumuna düşüyorum.Mahsun’la yedi yıl birlikte olduk ve bitti. Ama hâlâ konuşuyoruz. Ben hem ‘Beyaz Melek’i hemde ‘Güneşi Gördüm’ filmlerini çok beğendim. Hatta son filminin Oscar’a aday adayı olduğunu duyduğumda Mahsun’la gurur duydum. Onu tebrik ettim.