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Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin'i böyle eğlendirdi

Mahsun Kırmızıgül, Los Angeles'e gitti

16 Aralık 2017 16:29

Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında, valizin üzerine oturttuğu kızı Lavin'le eğlenceli dakikalar yaşadı.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kızı Lavin ile Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Mahsun Kırmızıgül ve kızı Türk Hava Yolları uçağıyla Los Angeles'e gitti. Kırmızıgül uzun uçak seyahati öncesi kızını eğlendirmek için valize bindirdi. Valizin üstünde babasıyla pasaport kontrolüne kadar giden minik Lavin'in sevgi dolu görüntüleri kameralara yansıdı. Mahsun Kırmızıgül minik kızını öpüp güldürmeye çalıştı. (DHA)

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