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Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay ikiz bebek mi bekliyor?

Amerika’da balayı yapan çift, kısa süre sonra Türkiye’ye dönecek

19 Şubat 2016 13:16

Müziğin yanı sıra yönetmenliğini yaptığı sinema filmleriyle de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, bir yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Ece Binay ile bir hafta önce Los Angeles’ta evlenmişti. Çiftin, ani şekilde evlenmelerinin altında Binay’ın hamile olmasının yattığı iddia edildi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Ece Binay’ın üç aylık hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği ortaya çıkınca sevgililerin, bir anda evlenmeye karar verdikleri iddia edildi. Nikah tarihini erkene çekmek zorunda kalan Kırmızıgül’ün, oğlu Mahmut’un ardından 23 yıl sonra ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığı öne sürüldü.

Amerika’da balayı yapan çift, kısa süre sonra Türkiye’ye dönecek.

 

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