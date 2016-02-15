Mahsun Kırmızıgül, avukat sevgilisiyle ABD'de evlendi

Mahsun Kırmızıgül, avukat sevgilisi Ece Binay’la Amerika’da evlendi. Sadece 30 davetlinin katıldığı Los Angeles’taki düğünün ilk karesi de basına yansıdı.

Düğünün en ilginç detayı ise ünlü sanatçının soyadının yanlış yazılması oldu. Hürriyet'in haberine göre, Kırmızıgül’ün soyadı Amerikan görevli tarafından yanlış algılanınca nikâhının kıyıldığı tören alanının girişine “Ece Binay & Mahsun Kirmizipul” yazılı bir yol oku konuldu.

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Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen ünlü sinemacı, Binay’a “Evet” derken duygusal bir konuşma yaptı.

Kırmızıgül’ün “Aşkın ne zaman sana geleceğini, seni nerede bulacağını bilemezsin. Ece, seninle yaşlanmak istiyorum” sözleri davetlilerden büyük alkış aldı. Davetlilerden düğünle ilgili gizlilik sözü alan ünlü çift, nikâh fotoğrafının sosyal medyaya düşmesine ise engel olamadı.