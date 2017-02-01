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Yaşam

Mahmutbey viyadüğünde iki mahkûmu taşıyan ring aracı devrildi

Kazada yaralanan olmadığı bildirildi

01 Şubat 2017 18:04

Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey viyadüğü Ankara istikametinde mahkemeye mahkûm taşıyan bir jandarma midibüsü kaza yaptı.

DHA'nın haberine göre, kazada yan yatan araçta yaralanan olmazken, aracın şoförü ve bir jandarma ön camı kırarak dışarı çıkmayı başardı. Aracın içindeki 2 mahkûm ise araçta kaldı. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri ve araçtaki asker güvenlik önlemlerini aldı. Mahkûmların yaralı olmadığı öğrenilirken, mahkûmların güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalara devam ediliyor. Öte yandan 3 şeritli youn en sol şeridi trafiğe kapanmış durumda. 2 şeritten ise trafik akışı salanıyor. 

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