Mahmutbey gişelerine yılda en az 150 milyon dolar bırakılıyor; 20 yılda TEM'in maliyeti çıkarıldı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Mahmutbey gişelerinin kalkacağını ancak havadan okuma yöntemiyle ücret alınmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Arslan "Yeni yatırımları yapabilmeniz için ücretli geçiş gerekli" dedi ama Mahmutbey-Bahçeşehir-Avcılar-Esenyurt-Büyükçekmece hattında yaşayanlar son 20 yılda bırakın kullandıkları yolu, neredeyse tüm TEM otoyolunun maliyetini Mahmutbey gişelerine bıraktı. Mahmutbey gişelerine yılda en az 150 milyon dolar bırakılıyor.

Hürriyet'ten Sefer Levent'in analiz haberi şöyle:

Üçüncü köprünün açılmasıyla Mahmutbey tüm köprü yollarının kesiştiği bir kavşak haline geldi. Edirne istikametine giden-gelen binlerce aracın yanı sıra Mahmutbey (TEM) bugün milyonlarca insanın yaşadığı Avcılar-Silivri-Bahçeşehir-Beylikdüzü-Büyükçekmece-Sinanoba-Başakşehir-Hadımköy-Kıraç-Esenyurt gibi yerleşim bölgeleri için tek alternatif durumunda. Birçok ilçe veya semte ulaşmak için alternatif düzgün bir yol olmamasına rağmen onbinlerce İstanbullu TEM otoyolunun Avrupa geçişi için her gün gidiş-geliş en az 5 TL ödemek zorunda. Üstelik bunu yıllardır hepi topu uzunluğu 8 km olan bir yol için bile ödemek zorundalar.

Serbest geçiş sistemi

Sadece Mahmutbey değil, TEM otoyoluna çıkan Esenyurt, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy, Bahçeşehir gişelerinde her sabah çile çeken İstanbullular için kritik açıklama önceki gün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk olan Bakan Arslan İstanbullu sürücülerin kâbusu haline gelen ve son dönemde büyük tartışma konusu olan Mahmutbey gişeleri hakkında açıklamalar yaptı. Arslan özetle şunları söyledi:

“Mahmutbey adeta İstanbul’un dışında bir yerken şimdi kavşak haline geldi. Karayolu tabiriyle şişe başı konumu var. Trafik geliyor ve toplanıyor. Biz İzmir–Seferihisar’da serbest geçiş dediğimiz, araçların direkt takip edildiği, araçların duraksamadığı bir sistem kurduk. Mahmutbey gişeleri için de süreci başlattık. 2 ay içinde Mahmutbey gişelerini serbest geçiş haline getireceğiz.” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tam bir trafik kaosunun yaşandığı Mahmutbey gişelerinin ücretsiz olamayacağını belirterek, “Mesafe uzun. Yeni yatırımları yapabilmeniz için ücretli geçiş gerekli. Ama Mahmutbey’de trafiği yüzde 30 rahatlatacak serbest geçiş sistemine geçeceğiz”

Bir de inşaat trafiği

İki ayda bu sistem kurulana kadar inşaat çalışmaları sırasında trafik nasıl etkilenir, bittiğinde trafik yüzde 30 rahatlar mı bilmiyorum. Tek bildiğim gişelerin taşınması yerine serbest geçiş adı altında ücretli olmaya devam etmesinin bu yolu kullanan İstanbullular için büyük bir haksızlık olduğu. Nedenlerini özetlemeye çalışayım.

1) Yıllar önce adeta İstanbul sınırı olan Mahmutbey bugün artık İstanbul’un göbeğinde. İstanbul sınırı için artık Kınalı’dır desek yanlış olmaz.

2) Başta Bahçeşehir ve Hadımköy olmak üzere neredeyse tüm yerleşim bölgeleri artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı. Büyükşehir sınırları içerisinde devlete ait tüm otoyollar ücretsizken Silivri-Mahmutbey hattının ücretli olmasının bir izahı yok.

3) TEM otoyolu sınırları içerisindeki Mahmutbey-FSM gişeleri (29.4 km) ile FSM - Çamlıca gişelerini (19.6 km) kapsayan toplam 49 km’lik mesafe ücretsizken yine İstanbul sınırları içinde kalan Silivri-Mahmutbey arasındaki 55 km’lik otoyolun en az 3.5 TL (otomobil için) ücretli olmasının mantıklı bir açıklaması yok.

4) Bağcılar’dan Maslak’a (20 km) giden bir İstanbullu’nun TEM’i bedava kullanmasına rağmen Bağcılar’dan Bahçeşehir’e (8 km) giden bir İstanbullu’nun gişelere en az 2.5 TL bırakmasının elle tutulur bir sebebi yok.

Alternatifi yok

Neredeyse Avrupa yakasının tüm sosyal konut projeleri Mahmutbey bölgesine yığıldığı halde yıllardır alternatif bir yol yapılmadığı için milyonlarca insanı hala 3 şeritli bir yola mahkum edip bir de üstüne ücret almanın sosyal ve adil bir devlet anlayışıyla bağdaşmadığını düşünüyorum. Sayın Bakan, “Mesafe uzun. Yeni yatırımları yapabilmeniz için ücretli geçiş gerekli” diyor. Devletin yaptığı yolların paralı olup-olmaması tartışmalarını bir tarafa bırakıp bu bölgede yaşayanların yıllardır gişelere bıraktığı paraya dikkat çekmek istiyorum. Detaylarını tablomuzda bulacaksınız.

* 2001 yılından bugüne vatandaşın köprülere bıraktığı para 2.1 milyar dolara ulaşmış durumda. Otoyollara ödenen ise 4 milyar doları çoktan aştı. 2015 yılında köprülere 105 milyon dolar otoyollara ise 212 milyon dolar ödendi toplamda gişelere 391 milyon dolar bırakıldı.

* Mahmutbey gişelerinin toplam otoyol köprü gelirlerinin yüzde 25’ini toplar hale geldiği belirtiliyor. Bir başka değişle bu bölgelerde yaşayanlar köprü otoyol gelirlerinin yüzde 25’ini ödedi bugüne kadar. 15 yılda 6 milyar dolar gelir var. 2000 öncesini hesaba bile katmıyorum.

* Bugün TEM’i tarif eden 3 şerit geliş, 3 şerit de gidiş emniyet şeridine sahip eksiksiz güzel bir bölünmüş otoyolun 1 kilometresinin maliyeti 10 milyon dolar olarak ifade ediliyor.

* Hadımköy’de (17 km), Çatalca’da (29.5 km), Esenyur’ta (13 km) ve Bahçeşehir’de (8km) yaşayanlar 20 yılı aşkın bir süredir kullandıkları yolun kat kat fazlasını gişelere bırakmış durumda.

Yeni yollara yeni gişeler kurup para ödenmesini tartışalım ama... O yolun parası çoktan ödendi Sayın Bakanım!

Yeni gişeler nerede olsun

İstanbul’da yaşayan herkesin otoyolları eşit koşullarda ücretsiz kullanmasına karar verilirse Mahmutbey gişelerinin de taşınması gerekecek. Bu durumda en doğrusu gişeleri İstanbul’un yani Silivri’nin ötesine taşımak gerekecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne direkt çıkacak Kınalı-Odayeri otoyolunun yapımı devam ediyor. Mahmutbey’den taşınacak TEM gişeleri için yeni adres Kınalı olarak düşünülebilir. Böylece gişeler bir birine entegre olur. Kınalı sonrası TEM otoyolu bedava olur ve tüm İstanbullular otoyolları adil bir biçimde kullanabilir.