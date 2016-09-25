Ulaştırma Bakanı: Mahmutbey gişelere serbest geçiş sistemi geliyor; Taksim'e 3. Havalimanı için metro yapılacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da trafiğin en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Mahmutbey gişelerde serbest geçiş sistemi getirileceğini açıkladı. Bakan Arslan, Üçüncü Havalimanı için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Taksim'den yeni havalimanına ulaşım için yapılacak metro 2018 yılında hayata geçecek. Taksim'den metroya binen bir yolcu, yeni havalimanına gidebilecek" dedi. Arslan, Haydarpaşa Garı'nın da Yüksek Hızlı Tren Garı (YHT) olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Bakan Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mahmutbey adeta İstanbul’un dışında bir yerken şimdi kavşak haline geldi. Karayolu tabiriyle şişe başı konumu var. Trafik geliyor ve toplanıyor. Biz İzmir – Seferihisar’da serbest geçiş dediğimiz, araçların direkt takip edildiği, araçların duraksamadığı bir sistem kurduk. Mahmutbey gişeleri için de süreci başlattık. 2 ay içinde Mahmutbey gişelerini serbest geçiş haline getireceğiz. Tam 2 aylık bir süremiz var. Serbest geçiş haline getirince yüzde 30 trafiğin rahatlamasını bekliyoruz. OGS – HGS ayrımı olmadığından şoförler zikzak da yapmayacak. Bu yüzde 30 rahatlama sağlayacak. Ekim ayının sonunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Etiler katılımı var, orayı da 30 Ekim’de devreye sokuyoruz. Mahmutbey gişelerinin tamamen ücretsiz olması yönünde talepler geliyor ama mesafe çok uzun. Otoyol yapıyorsunuz, oraya para yatırıyorsunuz. Yeni yatırımları yapabilmeniz için ücretli geçiş gerekli.

"3. Köprü'den günde 110 bin araç geçiyor"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden günde yaklaşık 110 bin araç geçiyor. Osmangazi Köprüsü’nde ise günlük ortalama 20 bin araç geçiyor. Biz etüd çalışması yaparken Osmangazi’den 15 bin, Yavuz Sultan Selim’den 50 bin araç bekliyorduk. Bizim bu konuştuğumuz rakamlar başlangıç rakamları. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla bu sayı daha da artacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihalesine çıkıyoruz. Ocak ayı ortalarında teklifleri alacağız. O da bittiğinde Marmara Denizi’nin etrafında komple bir ring oluşturacağız. En geç 5 senede bitecek. Yap – işlet – devret sistemiyle yapılacağından daha erken bitecektir. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden daha büyük olabilecek ayak açıklığı sebebiyle.

"Taksim'e 3. havalimanı için metro geliyor"

Ulaştırma Bakanı Arslan, üçüncü havalimanı için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Taksim'den yeni havalimanına ulaşım için yapılacak metro 2018 yılında hayata geçecek. Taksim'den metroya binen bir yolcu, yeni havalimanına gidebilecek" dedi.

"Haydarpaşa Garı YHT için hizmet verecek"

Haydarpaşa Garı, yüksek hızlı tren garı olarak hizmet vermeye devam edecek. Sadece gar değil Haydarpaşa limanı ve orada çok sayıda kamusal alan var. Oranın kazandırılması için bir proje var.Kruvaziyer limanı, yat limanı otel projeleri var. Ancak bu Haydarpaşa Garı için değil gar ile Haydarpaşa limanı arasındaki bölge için bir proje var."