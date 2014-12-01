Mahmut Tanal yayın yasağı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştıran komisyonla ilgili haberlere konan yayın yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne verdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Tanal, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin, 25 Kasım 2014 tarihinde verdiği yayın yasağı kararına karşı, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde itirazda bulunulduğunu ancak bu itirazın da herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini öne sürdü.



Tanal, mahkemenin red kararının "keyfi ve gerekçesiz" olduğunu iddia ederek, "Gerekçesini yazabilecekleri herhangi bir argüman bulamadıkları için gerekçe yazmamışlardır" dedi.

CHP'li Tanal, mahkemenin verdiği kararın kesin olduğunu, iç hukukun tüketilmesi dolayısıyla da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullandığını sözlerine ekledi.

