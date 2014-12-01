T24 LogoT24 Logo
Politika

Mahmut Tanal yayın yasağı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP'li Mahmut Tanal, 4 eski bakanla ilgili haberlere konan yayın yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu

01 Aralık 2014 19:36

CHP  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştıran komisyonla ilgili haberlere konan yayın yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne verdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Tanal, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin, 25 Kasım 2014 tarihinde verdiği yayın yasağı kararına karşı, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde itirazda bulunulduğunu ancak bu itirazın da herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini öne sürdü.

Tanal, mahkemenin red kararının "keyfi ve gerekçesiz" olduğunu iddia ederek, "Gerekçesini yazabilecekleri herhangi bir argüman bulamadıkları için gerekçe yazmamışlardır" dedi. 
CHP'li Tanal, mahkemenin verdiği kararın kesin olduğunu, iç hukukun tüketilmesi dolayısıyla da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullandığını sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

chpmahmut tanalanayasa mahkemesiyayın yasağısoruşturma komisyonu

İlgili Haberler

AİHM yargıcı Karakaş: Demokrasilerde yayın yasağı olamaz

Karakaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kadın-erkek eşitliği ile ilgili sözlerine tepki gösterdi

Eski 4 bakan hakkındaki haberlere getirilen yayın yasağına itiraz reddedildi

8. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti

Deniz Feneri'nden Reyhanlı'ya, MİT TIR'larından yolsuzluk soruşturmasına 10 soruda yayın yasakları

4 eski bakan hakkındaki Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarına getirilen yayın yasağıyla bu yasakları yeniden Türkiye'nin gündemine soktu

Davutoğlu yayın yasağı kararına karşı çıkarak yayın yasağını savundu!

TBMM Soruşturma Komisyonu'nun 17 Aralık hakkında yürüttüğü soruşturmaya yayın yasağı getirilmesi Başbakan'ın gündeminde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24