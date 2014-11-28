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Eski 4 bakan hakkındaki haberlere getirilen yayın yasağına itiraz reddedildi

8. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti

28 Kasım 2014 17:00

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Bahadır Çoşlu, dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine konulan yayın yasağının kaldırılması için yapılan başvuruları değerlendirdi.

CHP Milletvekilleri Erdal Aksünger, Osman Korutürk, Rıza Türmen, Emre Köprülü ile eski CHP Milletvekili Şahin Mengü'nün itirazlarını karara bağlayan hakimliğin değişik iş kararında, şunlar kaydedildi:

"Hakimliğimizce yapılan inceleme sonucunda; dayanılan gerekçeler ile evrak kapsamına göre Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Kasım 2014 tarih ve 2014/4205 değişik iş sayılı kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan talebin reddine karar verilmiştir."

Yayın yasağına yapılan itiraz başvurusunun reddiyle ilgili karar şöyle:

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