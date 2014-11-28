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Eski 4 bakanla ilgili haberlere yayın yasağı kararı veren hâkim konuştu

'Kararım ortada ve açık, neyi yasakladığım neyi yasaklamadığım ortada'

28 Kasım 2014 10:14

4 eski bakanla ilgili yayın yasağı kararı veren Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Yavuz Kökten, “Kararımın arkasındayım, ben ifadelerin birebir yazılması yönünde yasak koydum. Oysa yorum, eleştiri yapılabilir; herkes kararı okumadan konuşuyor” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Hâkim Kökten, şunları söyledi:

“Kararım ortada ve açık, neyi yasakladığım neyi yasaklamadığım ortada. Bir kere yorum yasağı yok, eleştiri yasağı koymadım. Komisyonda alınan ifade metinleri birebir yazılıyor şikâyeti yapıldı. Bunun yazılmamasıyla ilgili karar zaten TBMM İçtüzüğü’nde yer almaktadır. Yani birebir ifadelerin yazılmasına yasak var. Yorum ve eleştiri yapılabilir. Onlara bir yasağımız yok.

Verdiğim karardan eminim, sonuna kadar arkasında dururum. Karar zaten açık ama insanlar kararı okumuyorlar. Vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş yorumu yapıyorlar. Önemli olan içerik. Ben yanlış bir şey yapmadım. Başvuruyu değerlendirip, inceledim. Yaygara koparıldığı şeklinde değil.”

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