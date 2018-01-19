Mahmut Hoca'sız ilk karne

İSTANBUL, (DHA)-OKULLARIN yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte tüm Türkiye’de 18 milyonun üzerinde öğrenci dönem sonu karnelerini aldı. Cihangir Münir Özkul Ortaokulu’nda ise karne heyecanı buruk geçti. Mahmut Hoca’sız ilk kez karne alan öğrencileri Münir Özkul’un eşi Umman Özkul yalnız bırakmadı.

Cihangir Münir Özkul Ortaokulu dönem sonu karne dağıtım törenine hayatını kaybeden Yeşilçam’ın gönüllerde taht kuran sanatçısı Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yüzlerce öğrenci ve veli katıldı. Özkul ve Demircan öğrencilere karnelerini dağıtarak hepsiyle tek tek ilgilendi. Özkul ile fotoğraf çekilmek için sıraya giren çocuklar Mahmut Hoca’larını özlediklerini dile getirdi.

“MAHMUT HOCA SENİ ÇOK SEVİYORUM”

12 yaşındaki Ahmet Akdoğan, “Benim okuldaki ilk yarım biraz kötü geçti. Takdir belgesini kaçırdım ama teşekkür belgesi aldım. Önümüzdeki yıl çok çalışıp takdir belgesi alacağım. Ben Münir Özkul’u çok severdim hatta Türkçe öğretmenimiz ile onu ziyaret edecektik fakat hayatını kaybetti. Mahmut Hocam sizi çok seviyorum” diye konuştu. Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki İrem Talatçı ise, “Yarıyılım çok güzel geçti. Karnem de çok iyi geldi, çok mutluyum, takdir belgesi aldım. Münir Özkul keşke ölmeseydi, oda bizim yanımızda olsaydı. Karne aldığımızda kapıdan içeriye girseydi çok mutlu olurdum” ifadelerini kullandı.

“BU OKULA MÜNİR’DEN MİNİCİK BİR ESİNTİ GETİREBİLDİYSEM NE MUTLU”

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul ise, “Münir’imin adını taşıyan bu okula zaman içerisinde daha güzel etkinlikler oluştururuz. Ben şu anda Münir’i kalbimde yaşıyor kabul ediyorum. Ondan minicik bir esinti getirebildiysem bu okula, ne mutlu. Münirciğimin hatırı için her daim her yerdeyim” diye konuştu.

“BU OKULDA MÜNİR ÖZKUL’UN İSMİNİ YAŞATIYORUZ”

Beyoğlu ilçesindeki tüm öğrencilerin eğitimi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, şunları söyledi:

“Çocuklarımız geleceğimiz. Onların eğitim ve öğretimleri bizler için çok önemli. Bir yılın daha ortasına geldik. Karnelerini okulumuzdaki yavrularımıza dağıttık. 15 gün boyunca iyi bir tatil yapsınlar. Dersten uzak olsunlar. Kendilerini dinlendirsinler. Yoğun döneme başladıklarında ise o yoğun dönemin hakkını versinler. 5-6 yıldır bu okulda Münir Özkul’un ismini yaşatıyoruz. Kendisi bir Cihangirliydi. İnşallah onun ruhu buradaki çocuklara ilham kaynağı olur. Bu okul içerisinde gelecekte büyük sanatçılar çıksın, onun izinden giderek o hedeflere varmış olsun. İsimlerin bu tür mekanlarda yaşatılmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çocuk, duygusal bir bağ kurabilir. Onun yerine geçmeyi düşünebilir. Bu bir yakınlık hissettirebilir. Bugün, Münir Özkul’un eşiyle birlikte okula geldik. Bundan sonra inşallah etkinliklere, Özkul’un eşi ve ailesi katılarak ilham olursa o da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olur”

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Görüntü dökümü:

Başkan Demircan ve Umman Özkul Röp.

Karne Dağıtımından Görüntüler.

Çocuklarla Röp.

Detaylar.