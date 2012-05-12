Mahkumlara 'Anneler Günü' hediyesi

Adalet Bakanlığı cezaevlerine gönderdiği genelgede Anneler Günü dolayısıyla 5 gün boyunca açık görüşe izin verilmesini istedi.
Adalet Bakanlığı, 13 Mayıs pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle cezaevlerinde bir dizi tedbir aldı.
Bakanlık cezaevi yönetimlerine gönderdiği genelgede, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlü annelere 14-18 Mayıs tarihleri arasında 5 gün boyunca açık görüş izni verilmesini istedi.
Genelgede, açık görüş için gerekli altyapının hazırlanması ve tedbirlerin alınması istendi.