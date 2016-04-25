Mahkûmlar "pembe oda"da rekor kırdı

Cezaevlerinde 2013 yılında uygulanmaya başlanan ve kamuoyunda ‘pembe oda’ olarak bilinen ‘eşle mahrem görüşme ödülü’nün mahkûmlar ve aileler üzerinde olumlu etki yarattığı belirtildi. 2016’nın mahkûmlara ödülde rekor yıl olduğu ifade edildi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Adalet Bakanlığı’nca TBMM’ye gönderilen raporda, eşle mahrem görüşme ödülünün verilmeye başlandığı 2013’te 9 bin 204 mahkûm uygulamadan yararlandığı belirtildi. 2014’te bu sayı 18 bin 962’e, 2015’te 23 bin 984’e ulaştı. 2016 ocak ayında ise uygulamadan 1942 mahkûm yararlandı. Son 3 yılda 54 bin 2 mahkûm bu ödülden yararlanmış oldu. Raporda, eşle mahrem görüşme ödülünün olumlu etkisi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Eşle iletişimi artırıyor

“Eş ile mahrem görüşme ödülü uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak bir çalışma gerçekleştirilmiş olup, veri analizleri devam etmektedir. Kurumlardan alınan görüşler değerlendirildiğinde eş ile mahrem görüşme ödülünün hükümlüler üzerinde olumlu etkilere yol açtığı, eş görüşü ödülü almak için hükümlülerin daha çok eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılım sağladığı, eşi ile sağladığı iletişimin arttığı ve bu sürecin hükümlü ve ailesi üzerinde olumlu etkileri olduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.”

Raporda, hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi uygulamalarına 2013’te başlandığı hatırlatılarak “2013’te 53 bin 858 olan ödül sayısı, 2014’te 111 bin 464’e, 2015’te 133 bin 838’e ve 2016 ocak ayı itibariyle toplam 311 bin 481’e ulaşmıştır” denildi. Cezaevlerinde en çok verilen ödül ise haftalık telefon görüşme sayı veya süresinin artırılması oldu. Son 3 yılda 102 bin 722 mahkûm telefon ödülünden yararlandı. Haftalık açık veya kapalı ziyaret süresini uzatma ödülü alanların sayısı 81 bin 80, kapalı yerine açık ziyaret yapma ödülü kazananların toplam 45 bin 614 oldu. 3 yılda 2 964 mahkûma odada televizyon bulundurma hakkı verildi.