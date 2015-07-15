'Pembe oda' cinayetinin sanığı: Karım amcamın oğlu ile ilişkiye girdiğini söyleyince öldürdüm

Cinayetten hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Cezaevi'nde, kendisini ziyarete gelen eşi 29 yaşındaki Leyla Avcı'yı 'pembe oda'da 3 santimlik meyve bıçağıyla öldüren 29 yaşındaki Metin Avcı, bugün hakim karşısına çıktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanan Metin Avcı, eşini amcasının oğlu Engin Avcı ile gönül rızasıyla ilişkiye girdiğini itiraf etmesi üzerine öldürdüğünü ifade etti.

Radikal’de yer alan habere göre, Metin Avcı, 16 Eylül 2010'da Şanlıurfa'da eşine tecavüz ettiği iddiasıyla amcasının oğlu Engin Avcı'yı silahla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürmekten 15 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Sivas E Tipi Cezaevi'ne 2013'te nakli yapılan Metin Avcı, Elazığ'da yaşayan ve ziyarete gelen eşi Leyla Avcı'yı, eşlerin özel görüşmesine olanak sağlayan ve 'pembe oda' olarak nitelendirilen odada 19 Mart akşamı 3 santimlik meyve bıçağı ile boğazını keserek öldürdü.

Metin Avcı, daha sonra kendi bileklerini de keserek intihara kalkıştı.

Olaydan 2 gün sonra sanık Metin Avcı Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Metin Avcı hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

‘Gönül rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi’

Metin Avcı hakkında TCK 82/1d maddesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile açılan davanın 2'nci duruşması bugün Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ruhsal rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Avcı, buradan SEGBİS ile ifade verdi.

Sanık Avcı, cinayete sebep olduğunu iddia ettiği olayı anlatarak, "2010 yılında arkadaşlarım yanıma gelerek amcamın oğlu Engin Avcı'nın porno film çevirdiğini, yalnız kadını tanımadıklarını söylediler. Sonra Cebrail diye bir arkadaşımla beraber internete gittik filmi açtık. Amcamın oğluyla eşimi gördüm. İzleyince şok oldum. Sonra bu videoyu internetten indirip, CD olarak çıkarıp eşime götürdüm gösterdim. Amcamın oğlunun kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Ertesin gün Engin Avcı ile kavga ettim. İnternetteki filmi sordum. Sonra kavga ettik ve amcamın oğlunu öldürdüm. Aradan 5-6 yıl geçti ben cezamı zaten yatmaktaydım. Unutmuştum her şeyi. Eşim en son geldiği gün bana vicdan azabı çektiğini söyledi. O tarihte kendi gönül rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi. Kendimi tutamadım" dedi.

‘Kendimi asmaya çalıştım, 2 sefer ip koptu’

Eşinden şüphelendiğini ancak hiç yakalamadığını belirten Sanık Avcı, "Neticede yargılandım ve 5-6 yıldır cezamı çekiyordum. Evliliğimiz de düzgün gidiyordu. Çocuklar vardı neticede 3 tane. Eşim de ziyaretime geliyordu. Son ziyaretinde vicdan azabı çektiğini, öldürdüğüm Engin Avcı ile kendi gönül rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Kaç tane arkadaşım varsa geceleri yattığımızda telefonumu alıp hepsini aramış. Arkadaşlık teklif etmiş. Son ziyaretinde bunları da anlattı. Telefon kayıtlarına bakılırsa" dedi.

Mahkeme başkanının eşinin bunları kendine neden anlattığını sorması üzerine sanık Avcı, "Bunları niye anlattığını bilmiyorum. Vicdan azabı çekiyordu. Eşim bunları bana anlatınca kendimi kaybettim. Koğuştan aldığım meyve bıçağıyla eşimi öldürdüm. Daha sonra kendime zarar verdim. Bileğimi kestim, karnımı kestim. İntihar etmek istedim. Kendimi asmaya çalıştım. 2 sefer ip koptu. 3'üncü kez bağlayıp ölmek için gözlerimi kapattım. Gözümü açtığımda gardiyanlar başımdaydı. Ama başkanım şimdi hiç bir şey olmamış gibi rüyamda onları görüyorum. 'Biz sana bir şey yapmamıştık, neden bizi öldürdün' diye yanıma gelip gidiyorlar" dedi.

Sanık Avcı'nın avukatı verilen ifadenin ardından müvekkilinin cezai ehliyetinin bulunmadığının göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme bu isteği reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanı 4 Ağustos 2015 tarihinde hastane raporunun incelenmesine karar vererek duruşmayı 9 Eylül 2015 tarihine erteledi.