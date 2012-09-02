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Politika

Mahkûm: Yerde yatsam da beni, Diyarbakır Cezaevi'ne gönderin

TBMM Dilekçe Komisyonu’na Sivas Cezaevinden bir mahkum başvurdu

02 Eylül 2012 19:54

 

 

- Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Dilekçe Komisyonu’na, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nden başvuran M.F adlı bir mahkum, “Yerde yatma pahasına da olsa beni  Diyarbakır ya da  Batman Cezaevine gönderin” dedi.  Bilgisi dışında bir yıl önce Sivas Cezaevi’ne nakledildiğini, bunun Diyarbakır’da oturan ailesiyle iletişimini zorlaştırdığını anlatan mahkum, “ Diyarbakır’dan 500 kilometre uzaktayım. Babam 90, annem 75 yaşında.  Eşim ve çocuklarım orada. Yoksulluk yüzünden kirayı ödemiyorlar.  Çok mağduruz” dedi.

 

‘Sivas,  Diyarbakır’dan daha kalabalık’

 

Sivas Cezaevi kapasitesinin Diyarbakır ve Batman’dan daha fazla olduğuna anlatan M.F, “ Yerde yatma pahasına da olsa gitmeye razıyım” dedi.

Adalet Bakanlığı, komisyonun gönderdiği başvuruya, mahkumu sevindirecek yanıt vermedi. Bakanlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki cezaevlerinde doluluk oranlarının yüksek olduğunu bu nedenle   nakillerin yapılamadığını söyledi. 

 

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