Mahkum dizisinde sürpriz ayrılık

FOX TV'nin sevilen dizilerinden Mahkum'da 'Savcı Tahir' karakterine hayat veren Anıl İlter, diziden ayrılıyor.

FOX’un MF Yapım imzalı, İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı 'Mahkum' her perşembe izleyicilerle buluşuyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Anıl İlter ve Talat Bulut’un oynadığı ve A. Volkan Kocatürk yönettiği diziden Anıl İlter ayrılacak.

Uğraş Güneş’in yazdığı dizide Anıl İlter, 'Savcı Tahir' karakterine hayat veriyordu.