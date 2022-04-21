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Mahkum dizisinde sürpriz ayrılık

21 Nisan 2022 10:52

FOX TV'nin sevilen dizilerinden Mahkum'da 'Savcı Tahir' karakterine hayat veren Anıl İlter, diziden ayrılıyor.

FOX’un MF Yapım imzalı, İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı 'Mahkum' her perşembe izleyicilerle buluşuyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Anıl İlter ve  Talat Bulut’un oynadığı ve A. Volkan Kocatürk yönettiği diziden Anıl İlter ayrılacak.

Uğraş Güneş’in yazdığı dizide Anıl İlter, 'Savcı Tahir' karakterine hayat veriyordu.

fox tvmahkum dizisianıl ilterİsmail HacıoğluOnur Tuna
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