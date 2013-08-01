Mahkûm baldırını kesti, pişirdi ve yedi!

Tekirdağ'da F Tipi Cezaevi'nde 38 yaşındaki bir mahkum meyve bıçağıyla baldırından et kesti. Mahkum kestiği eti koğuştaki su ısıtıcısına koyup kaynattı. Mahkum kaynattığı eti afiyetle yedi. Mahkumun baldırı kanayınca olay ortaya çıktı.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan hükümlü 38 yaşındaki bir şahıs, meyve bıçağı ile baldırından kestiği et parçasını kaynatarak yedi. Bacağından kanlar gelmesi üzerine hastaneye kaldırılan hükümlünün, ruhsal problemleri olduğu bildirildi.Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan 10 yıldır hapis yatan A.T. adlı hükümlünün, meyve bıçağı ile sağ bacak baldır kısmından 5 santim kestiği parçayı, koğuşunda bulunan su ısıtıcısında haşlayıp yediği iddia edildi.

Yetkililerin haber vermesi ile kanaması bulunan A.T., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baldırına dikiş atılarak tedavi edilen şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından ambulansla cezaevine geri götürüldü. A.T.’nin ruhsal problemleri olduğu ve psikolojik tedavi altına alındığı bildirildi.Şahsın daha önce de cezaevinde intihar girişimine bulunduğu öğrenildi.