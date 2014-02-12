Mahkemeye göre çocuğa tokat terbiye hakkı

Tartıştığı kızlarına tokat attığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan anne beraat etti. Mahkeme beraat kararını, annenin "çocuğuna karşı terbiye hakkını" kullandığı gerekçesiyle verdi.

Anadolu Adalet Sarayı 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan anne Gülnur D. ile kızı müşteki Kübra Nur E. katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Gülnur D, olay günü kızı Kübra Nur E. ile dershaneye ve okula gitmemesi nedeniyle tartıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Diğer kızım Merve E'ye okulu aksatmaması karşılığında cep telefonu almıştım. Ancak kızımın 20 gün okula gitmediğini, aksattığını öğrendim. Bu nedenle kızarak kızımın elinden telefonu almak istedim ancak telefonu bana vermeyip ablası Kübra'ya verdi. O da telefonu bana vermeyince ben Kübra'ya tokat attım ve telefonu almak istedim. Bu sırada yaşanan arbede de her ikisinde de ufak tefek yaralanmalar olmuş olabilir. Yine tartışmalar sırasında karşılıklı olarak birbirimize bir şeyler söyledik. Ancak bunlar benim kızlarım. Amacım, onları terbiye etmekti. Merve liseyi bitirmedi. Okulu da bıraktı. Benim amacım Merve'ye en azından liseyi bitirtmekti. Olay günü çocuklarıma terbiye vermek amacıyla böyle bir eylemde bulundum."

Müşteki Kübra Nur E. ise olay günü kardeşi ile dershaneden eve biraz geç geldiklerini kaydederek, "Annem ise eve erken gelmemizi istemişti. Ayrıca eve, Merve'nin okula 20 gün gitmediğine dair okuldan bir yazı gelmiş. Bu nedenlerle annemle tartıştık. Annem, okula gitmesi karşılığında Merve'ye cep telefonu almıştı. Bu nedenle cep telefonunu geri istedi. Merve ise cep telefonunu ona vermeyip bana verdi. Ben de telefonu alıp anneme vermek istemedim. Bunun üzerine annem bana iki tokat attı. Bu arada komşular polise haber vermişler. Polisler geldi. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

'Annenin amacı kızlarını terbiye etmek'

Mahkeme hakimi, verdiği gerekçeli kararda, sanığın olay günü kızı müşteki Merve E'nin okula gitmediğini öğrendiğini, bu nedenle okulu aksatmaması karşılığında almış olduğu cep telefonunu istediği, müştekinin de telefonu ablası Kübra Nur E'ye verdiği, bunun üzerine sanığın, cep telefonunun almak isterken kızlarına tokat attığını belirtti.

Sanığın kızlarını yaralama eğiliminin, "tedip ve terbiye hakkı" kapsamında kaldığını kaydeden hakim, sanığın amacının kızlarını terbiye etmek ve eğitimlerini sürdürmesini sağlamak olduğu, tek başına 6 çocuğa bakan bir annenin 19-20 yaşlarındaki kızlarını bu şekilde terbiye etme hakkının bulunduğu, bu nedenle annenin yüklenen yaralama suçlarını işlemesine rağmen eylemini terbiye hakkı nedeniyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddinamede, Kartal'da 2 Ocak 2013'te meydana gelen olayda, eşinden ayrı yaşayan 6 çocuk annesi ev hanımı Gülnur D'nin okulu aksatmaması karşılığında cep telefonu aldığı kızı Merve E'nin 20 gün okula gitmediğini öğrenince telefonu geri almak istediği anlatıldı.

Anne Gülnur D'nin kızı Merve E'nin de telefonu ablasına vermesi üzerine kızları ile tartıştığı ve tokat attığı belirtilen iddianamade, müşteki Merve E'nin evden dışarı çıkarak polisi aradığı ve polis ekiplerinin de biber gazı sıkarak anneyi etkisiz hale getirdiği kaydedildi. İddianamede, Gülnur D. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında öz kızlarına karşı "basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.