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Çevre

Mahkemenin durdurma kararına rağmen Maçka Parkı'ndaki tünel inşaatı başladı

CHP’li meclis üyesi çalışmaların durdurulması istemiyle Koruma Kurulu’na itiraz etti

02 Şubat 2017 12:46

2012 yılında vadiden geçtiği için iptal edilen İBB’nin tünel projesinin bir çıkışı da Ortaköy Vadisi’ne yapıldığı, vadide, tünel ve kavşak inşaatına aylar önce başlandığı ortaya çıktı. CHP’li meclis üyesi Cevdet Bayram, mahkeme kararına rağmen devam eden çalışmaların durdurulması istemiyle Koruma Kurulu’na itiraz etti.

Maçka Parkı'nda ağaç nöbeti

İBB tünelde ısrarcı

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fulya - Levazım karayolu tünel ve kavşak projelerini ilk olarak 1 Şubat 2007’de ihaleye açtı. Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı, 2009’da, tünel Ortaköy Vadisi'nden geçtiği için iptal davası açtı. Belediyenin dilekçesinde, projenin, "sit alanı ve kentsel park alanını" ortadan kaldıracağına dikkat çekildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bilirkişi, yeşil alanda azalmaya neden olacağı için tünel ve kavşak projelerinin vadiden geçmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Mahkeme, projenin ihale ve imar planlarını 2012 yılında iptal etti. İBB karara itiraz etti. Dosya Danıştay’a gitti.

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar, davaya bakan Danıştay 13. Daire’ye yazı yazarak “belediye menfeaatleri” doğrultusunda davadan feragat ettiğini belirtti. Ancak, 13. Daire, yerel mahkemenin iptal kararını, 28 Haziran 2016’da onadı. İBB ise 2016 yılının Mayıs ayında Dolmabahçe-Levazım-Baytalimanı- Ayazağa Tünelleri Projesi’nin imar planlarını yeniden hazırladı. Planlar CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın kabul edildi. Yeni planda, Fulya girişi, Maçka Parkı’na alındı.

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İBBtünel projesiOrtaköy VadisiCevdet Bayram

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Proje geçtiğimiz Mayıs ayında İBBMeclisi'nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilmişti

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