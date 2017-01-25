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Çevre

“İBB gözünü şimdi de Maçka Parkı’na dikti”

Maçka Parkı etrafında yapılan çalışma dolayısıyla parkın etrafı çitlerle çevrildi

25 Ocak 2017 21:09

İstanbul'da Dolmabahçe ile Levazım mahallesi arasında inşa edilecek karayolu tüneli kapsamında Maçka Parkı'nın etrafı çitlerle çevrildi. Parkta ağaç kesiminin başladığı iddia edilirken, parkın içinde yer alan koşu parkuru da kapatıldı. 

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka Parkı çalışmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, İBB Beyaz Masa'nın Maçka Parkı ile ilgili yapılan çalışmaya ilişkin verdiği yanıtı paylaşarak, "AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi de Maçka Parkı'na göz dikti. Yeter be yeter! Nedir ağaca ormana bu düşmanlığınız!" dedi.

İleri Haber’in parka ilişkin haberi şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dolmabahçe ile Levazım arasında uzanacak 7,45 kilometrelik tünelin inşaatına başladı. 

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilen Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi kapsamında 2019'da tamamlanması planlanan tünel inşaatı gerekçesiyle Maçka Parkı'nın Vodafone Arena tarafındaki kısmı inşaat çitleriyle çevrildi. 

Tünel ve kavşak inşaatının yapılacağı çitlerle çevrilen alanda ağaç kesimlerine başlanırken, parkın içindeki koşu parkuru da yayalara kapatıldı. 

 

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