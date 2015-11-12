Mahkemeler Facebook'a kullanıcılarını soruyor



Facebook'tan verilen bilgiye göre, bu yılın ilk yarısında Facebook'a ulaşan mahkeme başvurusu sayısı 41 bin 200'e çıktı. Böylece 2014'ün ikinci yarısına kıyasla yüzde 18'lik artış kaydedildi.

Facebook profilinin ardında kim var?

ABD'li yargı ve güvenlik kurumları 26 bin 579 başvuruyla başı çekti. Belli Facebook profilinin ardındaki gerçek kişiyi belirlemek amacıyla harekete geçen Amerikalı yetkililerin başvuruları yüzde 60'tan fazlasını meydana getirdi. Alman, Fransız ve İngiliz makamlardan Facebook'a gönderilen talepler de arttı.

Nefret ve şiddete övgü nedeniyle silinen ırkçı ve aşırı sağ motifli içerik sayısı da arttı. Söz konusu gerekçeyle silinen içerik sayısı 20 bini aştı. Böylece iki katı bir artış gerçekleşti.

Zuckerberg Merkel'e söz verdi

Facebook, nefret içerikli yorumlardan ötürü Almanya gündeminde bulunuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Kurulu vesilesiyle gittiği New York'ta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile bir araya gelmişti. Merkel görüşmede nefret içerikli yorumları gündeme getirmiş, Zuckerberg bunun üzerine "Bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulunmuştu. Merkel, "Durumu düzeltecek misiniz?" diye üsteleyince Zuckerberg'den "evet" yanıtını almıştı.

'Her zaman herşeyi doğru yapmıyoruz'

Adalet Bakanı Heiko Maas da eylül ayında Berlin'de Facebook yöneticileriyle görüşmüş, kendisine nefret propagandası yapan kullanıcılara karşı önlem alınacağı sözü verilmişti.

Maas'la görüşmesinde eleştirileri kabul eden Facebook yöneticisi Richard Allen, "Her zaman herşeyi doğru yapmıyoruz. Çok etkin bir yapımız var, ancak bu yüzde yüz işlemiyor" diye konuşmuştu.

'İstendiğinde bal gibi siliniyor'

Würzburg Barosu'na kayıtlı avukat Chan Jo Jun ise geçen Facebook yöneticileri hakkında 'halkı kin ve nefrete kışkırtma' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Facebook'un üst düzey 3 tepe yöneticisinin adının anıldığı suç duyurusunda yetkili birimlerin işlem yapması istenmişti. Avukat Chan Jo Jun, "Facebook içerik silme konusunda sanki yetkili değilmiş gibi davranıyor. Birçok vaka bunun doğru olmadığını, istendiğinde bal gibi yorumların silindiği biliniyor" ifadesini kullanmıştı.