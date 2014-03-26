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Mahkemeden TİB'e: Twitter'ı hangi yetkiyle yasakladın?

Mahkeme tarafından verilen ara kararda, TİB'den Twitter'ın yasaklanmasınas dayanak gösterilen bilgi ve belgelerin gönderilmesini talep etti

26 Mart 2014 18:19

Arzu Yıldız / Ankara

Twitter'a Türkiye'de erişimin engellenmesi, yasağın altıncı gününde mahkeme kararıyla durduruldu. Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter’ın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından Türkiye'den erişime kapatılmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkemenin kararında, yürütmeyi durdurma kararı "işlemin ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayacak nitelikte bulunması, davalı idarenin savunmasının beklenmesinin ‘telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacağı" gerekçesine dayandırıldı.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği'nin de aralarında bulunduğu davacıların "Twitter'ın erişime kapatılması işleminin durdurulması ve iptali" başvurusu için ara kararını verdi. Mahkemenin, yasağın altıncı gününde, bu sabah (26 Mart 2014 Çarşamba) verdiği "yasaklama işleminin yürütmesinin durdurulması" kararına rağmen, Twitter'a erişim engelinin akşam saatlerinde de sürmesi dikkat çekti.

T24'ün aldığı Ankara 15. İdare Mahkemesi Mahkeme kararında, TİB’e "Twitter’a erişimi hangi yetkiye dayanarak  engellediğinin sorulması" da kararlaştırdı. Ara kararda, TİB'den yasaklama işlemine dayanak gösterilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi de istendi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının tam metni şöyle:

 

 

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