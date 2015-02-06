Mahkemeden Şeker Piliç'e 'iflas' kararı

Şeker Piliç iflasın ertelemesi talebiyle bugün görülen duruşmada mahkemenin şirketin iflasına karar verdiğini açıkladı.
Şeker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş. adına KAP’a yapılan açıklamada “İflasın ertelenmesi talepli davanın duruşması bugün itibariyle Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılmıştır. Duruşma sonucu mahkemece Şirketin iflasına karar verilmiştir” denildi.
Şeker Piliç, 200 milyon liraya yakın borcu nedeni ile iflas erteleme istemişti. Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası şirketin ayağa kaldırılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi.
Temeli 1950'lere dayanan şirket, Türkiye'nin ilk beyaz et ihracatçısı şirketiydi. KAP'a yapılan açıklama öncesinde Borsa İstanbul şirketin hisselerini geçici olarak işleme kapatmıştı.