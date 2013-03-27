T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Şeker Piliç'te, 1200 işçinin işine son verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir süre önce iflas başvurusunda bulunan Şeker Piliç firmasında çalışan yaklaşık bin 200 işçi, sosyal hakları ödenmek kaydıyla işten çıkarıldı

27 Mart 2013 20:39

 

2013 yılı başlarında borçlarını ödemekte sıkıntı çektiğini ve şirket hesapları üzerinde haciz işlemi bulunduğunu bildiren Şeker Piliç, daha sonra ticaret mahkemesi sıfatı ile Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak "iflas erteleme" kararı almıştı. Mahkeme tarafından tayin edilen kayyumların çalışmaları sürerken, fabrikada çalışan işçiler tazminatları ödenmek kaydıyla işten çıkarıldı.

İhlas haber Ajansı'nda yer alan haberde, Şeker Piliç tarafından KAP'a 26 Mart tarihinde gönderilen açıklamada, "Şirketimiz personelimizin sadece geçmiş döneme ait olan 1 milyon 128 bin 58 TL tutarındaki mesai ve ikramiye ödemeleri 20 Mart 2013'te yapılmıştır. Şirketimizin personelimize ait maaş, mesai ve ikramiyelerine ilişkin hiçbir borcu kalmamıştır" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından firma çalışanlarının çıkışlarının insan kaynakları müdürlüğü tarafından ihbar, kıdem ve sosyal hakları hesaplanarak verildiği, paralarının da açılacak olan Ziraat Bankası hesabına yatırılacağı öğrenildi.

Diğer yandan İş-Kur Bandırma Şubesi'nde toplu olarak işten çıkarılan Şeker Piliç çalışanları sebebiyle bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Şube tarafından son günlerde yaklaşık 400 işçinin iş ve işsizlik maaşı başvurularının alındığı öğrenilirken, Bandırma ve çevre ilçelerde yaklaşık 60 firmanın işçi alımı için İş-Kur'da kaydının bulunduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

şeker piliçişten çıkarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24