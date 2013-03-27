Şeker Piliç'te, 1200 işçinin işine son verildi

2013 yılı başlarında borçlarını ödemekte sıkıntı çektiğini ve şirket hesapları üzerinde haciz işlemi bulunduğunu bildiren Şeker Piliç, daha sonra ticaret mahkemesi sıfatı ile Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak "iflas erteleme" kararı almıştı. Mahkeme tarafından tayin edilen kayyumların çalışmaları sürerken, fabrikada çalışan işçiler tazminatları ödenmek kaydıyla işten çıkarıldı.

İhlas haber Ajansı'nda yer alan haberde, Şeker Piliç tarafından KAP'a 26 Mart tarihinde gönderilen açıklamada, "Şirketimiz personelimizin sadece geçmiş döneme ait olan 1 milyon 128 bin 58 TL tutarındaki mesai ve ikramiye ödemeleri 20 Mart 2013'te yapılmıştır. Şirketimizin personelimize ait maaş, mesai ve ikramiyelerine ilişkin hiçbir borcu kalmamıştır" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından firma çalışanlarının çıkışlarının insan kaynakları müdürlüğü tarafından ihbar, kıdem ve sosyal hakları hesaplanarak verildiği, paralarının da açılacak olan Ziraat Bankası hesabına yatırılacağı öğrenildi.

Diğer yandan İş-Kur Bandırma Şubesi'nde toplu olarak işten çıkarılan Şeker Piliç çalışanları sebebiyle bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Şube tarafından son günlerde yaklaşık 400 işçinin iş ve işsizlik maaşı başvurularının alındığı öğrenilirken, Bandırma ve çevre ilçelerde yaklaşık 60 firmanın işçi alımı için İş-Kur'da kaydının bulunduğu öğrenildi.