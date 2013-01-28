Şeker Piliç üretimi durduracak

Şeker Piliç'te ihtiyati haciz nedeniyle üretim ve satış durdurulacak.



Alacakları ve banka hesapları üzerinde ihtiyati haciz bulunan Şeker Piliç bugün itibariyle üretim ve satışlarının sürdüğünü, ancak haciz nedeniyle gerekli hammaddenin temin edilememesine bağlı olarak her iki faaliyetin de durdurulacağını açıkladı.

Şeker Piliç, borçlu olduğu firmaların bir kısmı tarafından icra takipleri başlatıldığını ve ihtiyati haciz sonucu hammadde alım imkanının ortadan kalkması nedeniyle canlı faaliyetler bölümünün sürdürülebilirliğinin tehlike altına girdiğini de belirtmişti. Şirket ayrıca, ihtiyati hacizler nedeniyle Torunlar Gıda ile yapılan ortaklık görüşmelerinin de son bulduğunu duyurmuştu.

Şirket söz konusu gelişmelerle ilgili KAP'a yaptığı son açıklamada, "Alacaklarımız ve banka hesaplarımız üzerinde ihtiyati haciz bulunması sebebiyle üretim için gerekli hammadde alım imkanımız kalmamıştır. Bugün itibariyle üretim ve satışlarımız devam etmektedir. Sözleşmesi iptal olan bayi ve market olmamakla birlikte, üretim için gerekli olan hammadde temin edilemeyeceği için mevcut canlı varlıklar hızlı bir şekilde elden çıkarılarak üretim ve satışımız durdurulacaktır" dedi.

Şeker Piliç, daha önceki açıklamasında, icra takibine konu olan tutarın 4.79 milyon lira ile şirketin aktif toplamının yüzde 1.83'ü olduğunu belirtmişti.

Şeker Piliç 17 Ocak'ta KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin çoğunluk hissedarları ile Torunlar Gıda arasında, şirket hisselerinin satışı ile ilgili bağlayıcı olmayan görüşmelere başlandığını bildirmişti.