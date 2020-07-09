Mahkemeden öğretmen evi lehine karar çıktı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Kadıköy Kızıltoprak’ta Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’nin kullandığı ancak mülkiyeti Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na verilen “bahçeli köşkten” öğretmenlerin tahliye edilmesi kararını durdurdu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Tuğlacıbaşı Mahallesi Hasan Amir Sokak’taki bir yurttaş adına kayıtlı bahçeli ahşap köşk, öğretmenler yurdu olmak üzere 1952’de bağışlanmıştı. Köşk uzun yıllar öğretmenler dinlenme yurdu olarak kullanıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği arasında 1991 yılında yapılan protokolle derneğe, köşkte bir bölüm tahsis edildi.

Öğretmenlere 20 Mayıs’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, köşkün 30 gün içerisinde boşaltılması istenmişti. Öğretmenler tahliye kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, önceki gün oybirliğiyle tahliye işlemini durdurdu.

TIKLAYIN - Öğretmenler için bağışlanan köşkün Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na verildiği ortaya çıktı: 30 gün içinde boşaltmaları isteniyor